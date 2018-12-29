24 Aralık Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 17. haftasında oynadığı Antalyaspor maçı sonrası devre arasına giren Fenerbahçe, sezonun 2. yarısı için hazırlıklarına 2 Ocak’ta başlıyor.

Sarı lacivertliler, 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek. Sezonun 2.devresi öncesi ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri’nde yapacak olan Kanarya, 3 Ocak 2019 Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek. Hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürecek olan sarı lacivertliler, burada 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.00’de Hollanda takımı AZ Alkmaar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 11 Ocak’ta AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün İstanbul'a dönecek.