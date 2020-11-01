Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu. Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

Sezon sonunda bitiyor

Ancak tek hedefin şampiyonluk olduğu bu önemli sezonda teknik direktör Erol Bulut, ilk 3 haftada 17 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu 4. haftaya kadar kadroya almadı. Bulut, futbolcusunu ilk kez 2-1 kazanılan Karagümrük ve 6. haftada 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmalarında kulübeye koydu ama süre vermedi. Bu süreçte de genç oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyordu.

‘Ömer bizim evladımız’

Futbolu bıraktıktan sonra saha dışında kulübe hizmet eden Emre, resmi görevi olmadan tam 18 transfere direkt katkıda bulunarak önemli bir başarıya imzasını attı. Bu hafta içinde düzenlenen törenle resmen Sportif Direktör unvanını alan tecrübeli futbol adamı, ilk icraatı için de kolları sıvadı. Emre’nin gelecek hafta Ömer Faruk’un babası ve temsilcisiyle bir araya geleceği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacağı bildirildi. Başkan Ali Koç’un daha önce, “Onunla imzalayacağız. Ömer bizim evladımız, burada kalacak ve daha sonra Avrupa’ya gidecek” dediği genç yıldız adayının tarafını ikna etmesine kesin gözüyle bakılan Emre’nin, böylece toplamdaki 19. transferinden de başarıyla ayrılması bekleniyor.

Geçen sezonun son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında futbol kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç yıldız adayına takmıştı.

Yusuf Dursun | FANATİK ÖZEL