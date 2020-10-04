Transfer sezonun bitmesine artık sayı günler kala Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir kanat transferi konusunda gündeminde olan İtalyan ekibi Roma’nın oyuncusu Diego Perotti ile anlaşmaya vardı. Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Perotti, dün İstanbul’a getirildi ve Karagümrük maçını da stattan takip ettiği belirtildi. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan 32 yaşındaki futbolcunun, kendisini Fenerbahçeli yapacak imzayı da transferin son günü olan yarın atacağı bildirildi.

Bonuslarla 3 milyon Euro alacak…

Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve tecrübeli futbolcunun bu süreçte de kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro, bonuslarla birlikte de yaklaşık 3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Roma’da senelik 3.5 milyon Euro kazanan Perotti için Kanarya’nın kasasından bonservis bedeli çıkmayacağı ifade edildi. Her iki kanatta da oynayabilen ve son derece teknik bir oyuncu olan yıldız oyuncu, geçen sezon Çizme temsilcisinde 26 maça çıktı, rakip fileleri 6 kez sallarken, 4 de asist yaptı.

Çağrı Davran

Transferi Emre Belözoğlu bitirdi

Fenerbahçe’deki resmi görevi henüz açıklanmayan ve maaş almadan kulübe hizmet etmeye devam eden Emre Belözoğlu’nun, Diego Perotti transferinde başrolü üstlendiği öğrenildi. Uzun yıllar İtalya’da İnter forması giyen ve Çizme futboluyla da yakın ilişkiler içerisinde olan Emre’nin, bu ilişkilerini kullanarak Roma’yı, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Perotti’yi bonservissiz vermeleri konusunda ikna ettiği bildirildi

Jose Sosa’dan görüş aldılar

Kanarya’nın bu sezonki yeni transferlerinden biri olan Jose Sosa’nın da, Diego Perotti ve kulüp arasında adeta köprü görevi üstlendiği gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetiminin, Arjantinli futbolcu konusunda vatandaşı Sosa’dan görüş aldığı, Perotti’nin de hem kulüp hem de Türk futboluyla ilgili olarak tecrübeli yıldızın tavsiyelerini dinlediği ifade edildi. Sosa’nın bu noktadaki sözleri, her iki tarafında olumlu bir tavır sergilemesinde kilit rol oynadı