​Milli maçlar haftasında Fenerbahçeli oyuncular dünyanın dört bir yanına dağıldı. Altay Bayındır, Serdar Dursun ve Serdar Aziz; Ay-Yıldızlılar’ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için davet edildi. Attila Szalai, Macaristan’a, Filik Novak, Çekya’ya, Dimitris Pelkas Yunanistan’a gitti. Bu oyuncular, Avrupa’da kaldı. Ancak Ekvador’a giden Enner Valencia ile Güney Kore’ye giden Min-jae Kim, kıta değiştirdi. Genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Osman Ertuğrul ise alt yaş kategorileri için Milli davet aldı.

Galibiyete 3 gün izin

Sarı-Lacivertliler, lig ve Avrupa Ligi’nde peş peşe maçlar oynadı ve yoğun bir fikstürden çıktı. Vitor Pereira, Kasımpaşa galibiyetinin ardından lige verilen Milli maç arasını fırsat bildi. Öğrencilerine 3 gün dinlenme şansı verdi. Perşembe gününden itibaren Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelenin hazırlıkları, Milli futbolculardan yoksun başlayacak.



