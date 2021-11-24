Fenerbahçe , Galatasaray karşısında sistemi değiştirirken, Vitor Pereira orta sahada ilginç bir tercih yapmıştı. Derbide bu bölgede görev yapan oyuncuların tamamı Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Mesut- orjinal pozisyonları 10 numara olan isimlerdi. Teknik kapasitesi ve pas yeteneği yüksek olan bu oyuncular, gerektiği anlarda topu başarıyla çevirerek rakibin baskısını kırmayı başardı. Vitor Pereira, performansından son derece memnun kaldığı bu orta saha kurgusunu bozmayı düşünmüyor.

Tek istisna Mesut

Tek istisna Mesut Özil olabilir. Derbide üst düzey mücadele sergileyen ve uzatma dakikalarına kadar sahada kalan dünyaca ünlü yıldızın kondisyonunda sıkıntı olursa, görev yapabilir. Ancak Mesut’un bu kritik karşılaşmada da görev yapmak istediği kaydedildi.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Pereira yeni sistemle yola devam



