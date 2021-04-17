Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada corona virüse yakalanan kişinin teknik kadrodan olduğu belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.



