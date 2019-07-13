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Spor Haberleri Fenerbahçe Sıra geldi Ndiaye'ye!

Sıra geldi Ndiaye'ye!

Garry Rodrigues’in işini bitiren Fenerbahçe, gözünü bir diğer eski Galatasaraylı Badou Ndiaye’ye dikti. Her iki oyuncunun da menacerliği yapan D’Avila ile anlaşma sağlandı. Stoke ile de söz kesildi.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 06:01
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Sıra geldi Ndiaye'ye!

Fenerbahçe’nin transferde durmaya hiç niyeti yok. Garry Rodrigues’in işini bitiren Sarı- Lacivertliler, ara vermeden bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler şimdi de Badou Ndiaye’ye imza attırmaya hazırlanıyor. Senegalli orta saha oyuncusunun menacerliğini, Rodrigues’in de menaceri olan William d’Avila yapıyor.

D’Avila ile Ndiaye için de görüşüldü ve şartlarda anlaşma sağlandı. Sarı- Lacivertliler, Rodrigues’de olduğu gibi Ndiaye’yi de kiralık olarak kadrosuna katacak. Oyuncu için beklediği teklifi alamayan Stoke City, Fenerbahçe’nin kiralama isteğine olumlu yanıt verdi.

Okan Çellik

Fanatik geçen hafta duyurmuştu!

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