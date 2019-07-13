Sıra geldi Ndiaye'ye!

Fenerbahçe’nin transferde durmaya hiç niyeti yok. Garry Rodrigues’in işini bitiren Sarı- Lacivertliler, ara vermeden bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler şimdi de Badou Ndiaye’ye imza attırmaya hazırlanıyor. Senegalli orta saha oyuncusunun menacerliğini, Rodrigues’in de menaceri olan William d’Avila yapıyor.

D’Avila ile Ndiaye için de görüşüldü ve şartlarda anlaşma sağlandı. Sarı- Lacivertliler, Rodrigues’de olduğu gibi Ndiaye’yi de kiralık olarak kadrosuna katacak. Oyuncu için beklediği teklifi alamayan Stoke City, Fenerbahçe’nin kiralama isteğine olumlu yanıt verdi.

Okan Çellik

Fanatik geçen hafta duyurmuştu!