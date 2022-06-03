"Jorge Jesus bir dahi" Portekizliler Fenerbahçe teknik direktörünü anlattı

Jorge Jesus’u yakından tanıyan futbol adamları, Portekizli hocayı FANATİK’e anlattı...

‘Dikine oynatır oyuncularına güvenir’

Luis Viegas (Portekizli)

Tayland Milli Takım Analisti

“Jorge, saldırgan bir futbol stilini destekleyen bir teknik adam. Savunma ve hücum pozisyonları konusunda çok detaylı ve titiz bir şekilde çalışır. Başa çıkılması kolay biri değil, bazen oyuncularından çok fazla şeyler talep edebiliyor. Ancak neredeyse tüm eski öğrencileri, onunla çalışarak kendilerini çok geliştirdiklerinin farkında. Takımları normalde 4-4-2’yle oynuyor; ama Benfica’daki son döneminde 3 stoperli sisteme geçti. Dikine futbolu seven, özellikle kanattan yapılan bindirmeler aracılığıyla, top sürme ve patlama ile oyunun dengesini bozma yeteneğine sahip futbolculara güvenen ve yüksek savunma hattı ile oynayan bir teknik direktördür.”

‘Türkiye’ye büyük bir hoca geldi’

Filipe Bras Gasbar (Portekizli)

Teknik direktör-Danışman

“Jorge Jesus, çok iyi bir taktisyen ve oyuncularından çok şey bekleyen, isteyen bir teknik direktör. Gittiği her takımda çekici futbol oynatmayı sever. Oyuncularından en iyi şekilde nasıl yararlanacağını çok biliyor. Belki de hepsinden önemlisi, endeneyimli olanlar da dahil olmak üzere tüm futbolcularına, gelişmeye devam etmeleri için ekstra bir şeyler veriyor. Çok özel bir hoca. Çok zor maçları bile ufak dokunuşları ile takımı lehine çevirebilir. Kesin olan şu; Türkiye’ye büyük bir hoca geldi.”

‘İstanbul’da idol olabilir’

Jorge Prazeres (Portekizli)

Antrenör

“Jorge, yalnızca sporcuları için değil, kulüpteki herkesten işlerinde mükemmeli yapmalarını bekler. Başkandan çim görevlisine kadar herkes, JJ’nin en iyisini isteyen talepleriyle karşılaşacak. Profesyonellik eksikliğini kabul etmeyecek ve kurumun hedeflerine mutlak bağlılığı isteyecek. Jorge Jesus, en küçük ayrıntıya bile çok dikkat edip, günün 24 saati futbolu soluyan bir teknik adam. Her sporcudan en iyiyi almayı bilir. Dokunduğu bir çok isim dünya futbolunun en yüksek seviyesine çıktı. Oyunun bir çok detayında yenilikçi. 4-1-3-2 ve 4-4-2 sistemlerini sık sık kullanan, güçlü hücum fikrine sahip bir antrenör. Benfica’daki son sezonunda takımını 3 stoperle organize etti. Cruyff’un Ajax’ından ve Hollanda’nın ‘total futbolu’nun mucidi Rinus Michel’den ilham alıyor. Fenerbahçe, oyuncuların Jesus’un yöntemlerine ve disiplinine adapte olma sürecinden sonra; İstanbul’da idol olacak, tecrübeli, kazanma tutkunu bir teknik adama sahip oldu.”

"Jorje Jesus bir dahi"

Lucas Köse

LFJ Şirketi’nde futbol analisti, oyuncu temsilcisi

“67 yaşındaki Portekizli hoca bir çok takımın çalışmak istediği bir teknik adam. Oyuna hakim, rakip takım analizlerine son derece önem veren biri. Fenerbahçe yıllardır bir futbol felsefesi olan bir teknik adam bulmakta zorlanıyordu. İşte Jorge Jesus’la bu özlem bitecek. Jesus, rakip sahada baskı kuran, hızlı oynamayı seven, otoriter bir hoca. Avrupa kupaları deneyimi yüksek, o seviyeleri iyi biliyor. Coşkulu ve tempolu oyunun ustası. Oyuncularından topsuz alanda çok hareketli olmalarını, doğru pozisyon almalarını isteyecektir. O bir dahi! Benfica ve Flamengo’daki başarılarını Fenerbahçe’de sürdürebilir. 13 yaşında büyük babasını maç izlerken kaybeden Jesus, kazandığı bütün kupaları ona hediye etti. Belki de yaşamış olduğu bu olay onun kariyerine yön vermiştir. Porto’nun Portekiz Ligi’ndeki hakimiyetine Benfica ile son vermiş, Braga ile Avrupa’da boy göstermiş, Flamengo ile 40 yıl sonra Libertodores kazanmış bir hoca. Bana göre bunca başarısına rağmen dünya futbolunda yeteri kadar değer görmedi. Fenerbahçe’ye kesinlikle kupalar kazandıracaktır.”