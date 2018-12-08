Fenerbahçe Zula’nın yeni oyuncusu belli oldu!

Bursa Espor’da forma giyen Y7T4K, bu dönem Bursa ile 1.18 KDA oranı tutturmuştu. Genç oyuncunun gelecek sezon sarı-lacivertli takıma dahil olduğuna yönelik açıklamanın yakın dönemde gelmesi bekleniyor.

Bursa Espor oyuncusu Y7T4K, yaptığı açıklamada yeni sezonda Bursa Espor’da kalmayacaklarını açıklamıştı. Oyuncunun açıklaması şöyle:

Zula Süper Lig’de takımlar şimdiye kadar 14 maça çıktılar. 35 puanı bulunan Galatasaray ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray’ın ardından Oyun Hizmetleri ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi sırasıyla Gamers of Future ve 1907 Fenerbahçe takip ediyor. (Playerbros)