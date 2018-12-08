Fenerbahçe Zula’nın yeni oyuncusu belli oldu!
Geçtiğimiz haftalarda 1907 Fenerbahçe takımından ayrılan swooN’un yeri bir türlü dolmuyor. Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından bir türlü dikiş tutturamayan 1907 Fenerbahçe, Bursa Espor’un başarılı oyuncusu Yakut “Y7T4K” Erdoğan ile anlaşmak üzere.
Bursa Espor’da forma giyen Y7T4K, bu dönem Bursa ile 1.18 KDA oranı tutturmuştu. Genç oyuncunun gelecek sezon sarı-lacivertli takıma dahil olduğuna yönelik açıklamanın yakın dönemde gelmesi bekleniyor.
Bursa Espor oyuncusu Y7T4K, yaptığı açıklamada yeni sezonda Bursa Espor’da kalmayacaklarını açıklamıştı. Oyuncunun açıklaması şöyle:
Zula Süper Lig’de takımlar şimdiye kadar 14 maça çıktılar. 35 puanı bulunan Galatasaray ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray’ın ardından Oyun Hizmetleri ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi sırasıyla Gamers of Future ve 1907 Fenerbahçe takip ediyor. (Playerbros)