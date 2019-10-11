Miray Aktop'un antrenörü Utku Duman, "Amacımız ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmek, sporcular yetiştirmek. Melike ve Doğukan'ın ardından Miray'ı da Fenerbahçe'ye transfer ettik. İnşallah o da Melike ve Doğukan gibi iyi bir sporcu olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek. Başarılı çalışmalarının karşılığını Fenerbahçe'ye transfer olarak aldı. İnşallah daha çok çalışarak daha iyi başarılar elde edeceğiz" dedi.



