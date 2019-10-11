Fenerbahçe, Zonguldaklı sporcu Miray Aktop'u kadrosuna kattı

Zonguldaklı genç yetenek Miray Aktop, Süper Lig'in dört büyüklerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

11 Ekim 2019, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Zonguldaklı sporcu Miray Aktop'u kadrosuna kattı

Miray Aktop'un antrenörü Utku Duman, "Amacımız ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmek, sporcular yetiştirmek. Melike ve Doğukan'ın ardından Miray'ı da Fenerbahçe'ye transfer ettik. İnşallah o da Melike ve Doğukan gibi iyi bir sporcu olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek. Başarılı çalışmalarının karşılığını Fenerbahçe'ye transfer olarak aldı. İnşallah daha çok çalışarak daha iyi başarılar elde edeceğiz" dedi.


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