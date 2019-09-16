Fenerbahçe zirveyi altüst etti!

Alanyaspor’la liderlik maçına çıkacak Fenerbahçe yakaladığı istatistiklerle rakiplerine korku salıyor. Geçen sezon tarihinin en kötü performansına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki istatistikleriyle sadece kendisini geliştirmedi, aynı zamanda ligin en iyisi oldu. Penaltılar hariç bütün olumlu rakamları ileri taşıyan Fenerbahçe, şutlarda yüzde 30, gol beklentisinde yüzde 41’lik bir artış yakaladı. Gollerde yüzde 70’lik gelişim sağlayan sarı-lacivertlilerin, başarılı pas sayısını maç başına 150 artırarak toplamda yüzde 38’lik bir çıkış yakalaması dikkat çekti.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de son dakika: Manchester United Vedat Muriqi için geldi

"Zirveyi devralalım"

Doğru oyunu geliştirerek devam etmek zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal “Alanya karşısında kazanmaya mecburuz. Aksi bir sonuç için de hiçbir mazeretimiz yok” ifadesiyle oyuncularından üç puan istedi. Savunmayı Alanya’nın hızlı hücumlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Yanal, duran toplar konusunda da hata istemediğini vurgularken “Bizi bekleyen bir liderlik var. O koltuğu geri kazanmalı ve sezon sonuna kadar da yerimizi korumalıyız. Her maça bu motivasyonla çıkacağız” dedi.

GÖZLER OZAN’DA

Fenerbahçe’de sönmeye yüz tutmuşken kiralık gittiği Alanyaspor’da küllerinden doğan Ozan Tufan eski takımına karşı forma giyecek. Alanya’da sergilediği performansla önce millî takımdaki yerini kazanan sonra Fenerbahçe’ye geri dönmeyi başaran Ozan bugün duygusal bir imtihan verecek. (Türkiye Gazetesi)