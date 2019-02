UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı Fenerbahçe ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak maç ile başlayacak. Sezonun ikinci yarısına yeni transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ancak 21. hafta maçında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Zenit ile oynanacak maça çevrildi. Temsilcimiz Zenit'i ilk maçta taraftarı önünde mağlup ederek avantajlı skoru almak istiyor.

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani

Zenit'in ilk 11'i: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin, Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak, Driussi, Dzyuba

Peki, Fenerbahçe - Zenit maçını hangi şifresiz kanallar veriyor?

Fenerbahçe - Zenit maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz’in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. D Grubu’nda Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb, Slovakya’dan Spartak Trnava ve Belçika’dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb’in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Sergei Semak’ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus’tan Dimano Minsk ve Norveç’ten Molde’yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka’dan Kopenhag, Çekya’dan Slavia Prag ve Fransa’dan Bordeaux’la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

Zenit Fenerbahçe maçına hazır!

Zenit, Rusya Ligi’nin ilk yarısını lider tamamladı. Ancak ligde son maçına 9 Aralık’ta çıktı. Mavi- Beyazlılar, lige verilen uzun kış arasını Katar ve İspanya’da yaptığı kamplarla değerlendirdi. Sergey Semak’ın ekibi, bu süreçte 6 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldılar. Rus devi, ara transfer döneminde orta sahanın yıldızı Leandro Paredes’i PSG’ye sattı. Savunmaya Shakhtar’dan Rakitsky, orta sahaya Barrios ve hücum hattına Azmoun’u transfer ettiler.

Azmoun yeni katıldı

Rakitsky ve Barrios, oynadıkları hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizemedi. Teknik direktör Semak, 2-1 kazanılan Sarpsborg mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada özellikle Paredes’in yerine alınan Barrios’un takıma uyum sağlayamadığını söyledi. Azmoun ise yeni takımıyla ilk idmanına önceki gün çıktı. Semak’ın İranlı yıldızı yarınki mücadelede oynatması beklenmiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

ZENİT’İN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny