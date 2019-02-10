Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit’le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00’de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 11 Şubat Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.