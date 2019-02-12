Fenerbahçe Zenit karşısında nasıl tur atlar?

Zenit karşısında gol yemeden galip gelmeyi başaran Fenerbahçe, son 32 turunda avantajlı duruma geçmeyi başardı. Müthiş taraftarıyla Ülker Stadyumu'nda Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe, Islam Slimani'nin golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı. Harun Tekin'in kurtardığı golle de Fenerbahçe avantajı cebine koymuş oldu.

Fenerbahçe'nin Zenit'i eleyip, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmesi için Rusya'daki rövanş maçında iki farklı yenilmemesi yeterli. Galip geldiği ya da berabere kaldığı takdirde turu geçecek olan Fenerbahçe, 2-1, 3-2 gibi gollü tek farklı yenilgilerde dahi tur vizesini cebine koyacak.

Rövanş 21 Şubat'ta

Fenerbahçe'nin elenmesi için Rus temsilcisine iki farklı kaybetmesi gerekiyor. Zenit'in 1-0'lık galibiyetinde ise turu atlayan taraf, uzatmalar ya da penaltı atışları sonrası belli olacak.

Zenit - Fenerbahçe rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak.