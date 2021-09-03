Kadrosuna son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer gibi isimleri katan Fenerbahçe , sol bek transferi için de çalışmalara başladı.

Zaidu transferi için girişimler başladı

Sarı - lacivertliler, aradığı ismi ise Porto'da buldu. Kanarya, Vole'nin aktardığı habere göre Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Zaidu'nun kariyerindeki gol ve asist sayısı

Kariyerinde 72 maça çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek, 3 asist yapıp 4 gol attı. Zaidu Nijerya Milli Takımı'nın formasını ise 3 defa terletti. (Ajansspor)