Fenerbahçe yüzme şubesi Türkiye Şampiyonu oldu

Fenerbahçe, açık yaş kadınlarda 310, açık yaş erkeklerde 332, genç kadınlarde 280 ve genç erkeklerde 268 puanla Türkiye şampiyonu olarak 4 kupanın 4'ünü de kazandı.

Yüzücüler son gün yarışlarında 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederken, 3 de Türkiye rekoru kırdı.

Sabah seansında erkekler 400 metre serbest elemelerinde Baturalp Ünlü 3:45.70 saniye ile açık yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi olurken, akşam seansındaki finalde derecesini 3:43.81'e indirerek rekorunu yeniledi ve altın madalyaya uzandı. Aynı yarışta Mert Kılavuz da 3:47.24 ile 15-17 yaş rekoruna imza atarak ikinci sırayı aldı.

Kulüp adına erkekler 50 metre sırtüstünde Rasim Oğulcan Gör, kadınlar 100 metre kelebekte Aleyna Özkan, erkekler 100 metre kelebekte Ümitcan Güreş ve erkekler 200 metre karışıkta Metin Aydın altın madalya kazanan isimler oldu.

4x50 metre karışıkta Fenerbahçe, kadınlarda ve erkeklerde altın madalya elde etti. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle yüzücülere kupaları verildi.

Kupa töreninden sonra şampiyon sporcular zaferi havuza atlayarak ve tezahüratlar yaparak kutladı.