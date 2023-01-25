Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kadroyu güçlendirmek adına kararlı adımlar atıyor.





SAKATLAR DÖNMEYE HAZIR

Osayi-Samuel, kupadaki Rizespor maçında sakatlanmıştı. Joshua King ise kas ağrısı nedeniyle son anda Ümraniye mücadelesinde kadrodan çıkartılmıştı. Bu ikilinin dışında, sonradan oyuna dahil olan Emre Mor da uzatma dakikalarında, yaşadığı sorun nedeniyle kenara gelmişti. Bu 3 oyuncunun da sıkıntılarını aştığı öğrenildi.

Bugün başlayacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesi Samuel, King ve Emre’nin son kontrolleri yapılacak. Ardından idmana katılmaları bekleniyor.





MIGUEL CRESPO'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Portekizli futbolcu, Dünya Kupası’ndan önceki dönemde Fenerbahçe’nin en formda isimlerinden biriydi. Ancak takımda yaşanan düşüş, Crespo’yu da etkiledi. 26 yaşındaki ota saha oyuncusu, Ümraniyespor mücadelesinde adeta dibe vurdu.

Crespo, çok kötü bir performans sergilemesinin ardından ikinci yarının başında Jorge Jesus tarafından kenara alındı. İlk kez bu kadar erken oyundan çıkartılan Portekizli oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde kulübeye çekilebilir.





KAYSERİSPOR İLE 8. KEZ

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi dün gerçekleştirildi. Fenerbahçe’nin rakibi Kayserispor oldu. İki takım, daha önce kupada 7 kez eşleşti. Bunların 6’sında turu geçen taraf Sarı-Lacivertli taraftı. Ancak geçen sezon Kayserispor, son 16 turunda Kadıköy’de, üstelik ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen rakibini 1-0 mağlup ederek saf dışı bırakan taraf olmuştu.

İki takım arasında kupada oynanan 13 maçta ise Fenerbahçe 6 galibiyet aldı, 4 mücadele berabere bitti, Kayserispor 3 kez kazandı.





SAMET KOÇ: EŞLEŞMEDEN MEMNUNUZ

Kura çekiminde Kayserispor’u temsil eden basın sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe’nin büyük bir camia olduğunu dile getirdi.

Samet Koç, “Eşleşmeden dolayı memnunuz. Geçen sene de Fenerbahçe ile karşılaşmıştık ve rakibimizi elemeyi başarmıştık. Centilmence bir mücadele, hakem hatasının ve sakatlığın olmadığı temiz bir maç olmasını diliyoruz” diye konuştu. Kayseri, bir önceki turda Antalya’yı geçmişti.





SELAHATTİN BAKİ: TEHLİKELİ BİR RAKİP

Kuraya katılan Fenerbahçe Başkanvekili Selahattin Baki, eşleşmeyi değerlendirdi.

Baki, “Hayırlı olsun. Ne kadar favori olarak görünsek de tehlikeli bir rakip. Genç ve dinamik bir teknik direktörleri var. Bu tür maçların telafisi yok, bunu biliyoruz. Kayseri, aramızın iyi olduğu bir camia. Gerginlik yaşanacağını sanmıyorum. Seyir zevki yüksek bir maçla turu geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





OOSTERWOLDE'DE KASIMPAŞA PLANI

Sol bekte ne Lincoln bekleneni verdi ne de Alioski bulduğu şansları değerlendirdi. Bu bölgeye yapılacak takviye, ‘olmazsa olmaz’ hale geldi. Yönetim, Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti. Oyuncuyla 2027’ye kadar sürecek sözleşme için el sıkışıldı, Parma ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Jorge Jesus’un çok önem verdiği bu transfer için yönetim gözünü kararttı.

Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba sarf ediyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde yüzde 100 hazır bir şekilde gelecek. Jesus’un da yeni öğrencisini doğrudan kadroya dahil etmesi bekleniyor.





SIRIGU ÖNERİLDİ

Salvatore Sirigu, sezon başında bonservisi elindeyken de Fenerbahçe ile adı anılan biri isimdi. Ancak Sarı-Lacivertliler ciddi bir ilgi göstermedi, tecrübeli file bekçisi Napoli’nin yolunu tuttu. 36 yaşındaki kaleci, Mavi- Beyazlılar’da hiç süre alamadı ve Meret ile rekabete giremedi.

Sirigu’nun, bir kez daha Fenerbahçe’ye önerildiği öne sürüldü. Önceliği Navas’a veren yönetim, b planı olarak İtalyan kaleciyi gündemine alabilir. Harekete geçilmesi halinde, Sirigu için sadece kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.





YİNE YENİDEN NAVAS

Fenerbahçe’de transferde öncelik sol beke verilmiş, kaleci takviyesi rafa kaldırılmıştı. Ancak Altay’ın istikrarsız performansı sonrası bu bölge için şartların zorlanması kararı alındı. PSG’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas, yine ilk tercih konumunda.

Ara transfer dönemi başladığında Jorge Jesus’un talebi, stoper, sol bek ve kaleye takviye yapılmasıydı. Portekizli hocanın önceliği ve en çok istediği isim olan Samek Akaydın, ilk günden imzayı attı. Ardından sol bek ve kaleci için arayışlar başladı. Ancak sonradan kaleye düşünülen takviye rafa kaldırıldı, yönetim tamamen sol beke odaklandı. Altay Bayındır’ın istikrarsız performansını sürdürmesi ve bir türlü form tutmaması, işleri değiştirdi. Sarı-Lacivertliler, Keylor Navas ismini bir kez daha gündemine aldı. Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Kosta Rikalı eldiven, yedek beklediği PSG’den ayrılmak istiyor. Navas’a, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr talip olsa da bu kulübü geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisi Avrupa’da kalmayı tercih ediyor.

Nottingham da takipte

Fransız ekibi de maaş bütçesinde yer açmak adına 36 yaşındaki kalecinin ayrılmasına engel olmayacak. Ancak Fenerbahçe’nin bu transfer için elini çabuk tutması gerek. Çünkü Premier Lig ekibi Nottingham da Keylor Navas’a ilgi gösteriyor. Diğer yandan bu takıma gitmesi halinde Navas, bu kez de Dean Henderson’ın arkasında yedek kalabilir. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler tecrübeli kaleci konusunda ciddi şekilde istekli olursa, bir adım öne geçebilir.



