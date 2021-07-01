Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran’da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Erol Bilecik başkan vekili, Burak Kızılhan genel sekreter, Selahattin Baki de basın sözcüsü oldu
Sarı Lacivertli kulübün açıklamasına göre, tek liste olarak seçime giren Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı şöyle:
Ali Koç: Yönetim ve icra kurulu başkanı
Erol Bilecik: Başkan vekili, icra kurulu üyesi, basın sözcüsü, kurumsal iletişim, finans, muhasebe, denetim, bütçe, vergi, insan kaynakları, FB TV
Burak Kızılhan: Genel sekreter, icra kurulu üyesi, gelir oluşturma ve pazarlama
Ömer Temelli: İcra kurulu üyesi, stat yönetimi, tesisler, turizm ve catering
Mehmet Dereli: İcra kurulu üyesi, dış ilişkiler
Fethi Pekin: Sportif olmayan hukuk işleri, tüzük yönetimi
Sertaç Komsuoğlu: Muhasip üye, erkek basketbol şubesi
Simla Türker Bayazıt: Voleybol şubesi, sosyal sorumluluk
Hüseyin Arslan: Gayrimenkul yatırım ve projeler, kamu ilişkileri, sosyal sorumluluk
Esin Güral Argat: Fenerium
Nüket Küçükel Ezberci: Kamu ilişkileri
Ahmet Ketenci: Stat yönetimi, stat turu, turizm ve catering
Alper Pirşen: Sportif hukuk işleri, futbol altyapı
Kemal Danabaş: Kadın basketbol şubesi
Ruşen Çetin: Şube ve dernekler
Selma Altay Rodopman: Yelken şubesi, üye ilişkileri, FB Gençlik Kulübü
Ömer Okan: Eğitim kurumları ve eğitim tesisleri, spor okulları
Selahattin Baki: Basın sözcüsü
Bekir İrdem: Kürek şubesi, müze yönetimi, dış ilişkiler,
İlker Dinçay: Gayrimenkul yatırım ve projeler, atletizm, boks, masa tenisi, yüzme şubeleri
Özgür Özaktaç: Futbol altyapı
Can Gebetaş: Kurumsal iletişim