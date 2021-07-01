Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran’da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Erol Bilecik başkan vekili, Burak Kızılhan genel sekreter, Selahattin Baki de basın sözcüsü oldu

Sarı Lacivertli kulübün açıklamasına göre, tek liste olarak seçime giren Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı şöyle:

Ali Koç: Yönetim ve icra kurulu başkanı

Erol Bilecik: Başkan vekili, icra kurulu üyesi, basın sözcüsü, kurumsal iletişim, finans, muhasebe, denetim, bütçe, vergi, insan kaynakları, FB TV

Burak Kızılhan: Genel sekreter, icra kurulu üyesi, gelir oluşturma ve pazarlama

Ömer Temelli: İcra kurulu üyesi, stat yönetimi, tesisler, turizm ve catering

Mehmet Dereli: İcra kurulu üyesi, dış ilişkiler

Fethi Pekin: Sportif olmayan hukuk işleri, tüzük yönetimi

Sertaç Komsuoğlu: Muhasip üye, erkek basketbol şubesi

Simla Türker Bayazıt: Voleybol şubesi, sosyal sorumluluk

Hüseyin Arslan: Gayrimenkul yatırım ve projeler, kamu ilişkileri, sosyal sorumluluk

Esin Güral Argat: Fenerium

Nüket Küçükel Ezberci: Kamu ilişkileri

Ahmet Ketenci: Stat yönetimi, stat turu, turizm ve catering

Alper Pirşen: Sportif hukuk işleri, futbol altyapı

Kemal Danabaş: Kadın basketbol şubesi

Ruşen Çetin: Şube ve dernekler

Selma Altay Rodopman: Yelken şubesi, üye ilişkileri, FB Gençlik Kulübü

Ömer Okan: Eğitim kurumları ve eğitim tesisleri, spor okulları

Selahattin Baki: Basın sözcüsü

Bekir İrdem: Kürek şubesi, müze yönetimi, dış ilişkiler,

İlker Dinçay: Gayrimenkul yatırım ve projeler, atletizm, boks, masa tenisi, yüzme şubeleri

Özgür Özaktaç: Futbol altyapı

Can Gebetaş: Kurumsal iletişim