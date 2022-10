Son yıllarda özellikle amatör branşlarda adını her alanda söz ettiren Fenerbahçe 'de Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman açıklamalarda bulundu. Rodopman, 29 Ekim Cumartesi gün Bağdat Caddesi'nde yapılacak 'Fener Alayı' hakkında detaylardan da bahsetti. İşte Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selma Altay Rodopman'ın yaptığı özel açıklamalar;

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerinizin kapsamını öğrenebilir miyiz?

Fenerbahçe’ye yelken şube sorumlusu olarak uzun yıllar hizmet etme şansı bulmuş, kulübümüzün yelken şubesi sporcularına sponsorluklar vermiş bir Fenerbahçeli olarak başkanımızın teveccühü ile geçtiğimiz Haziran ayında Yönetim Kurulu Üyesi oldum.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, Üye İlişkileri, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü benim sorumluluğumda yer alıyor. Bu kıymetli görev ile birlikte Fenerbahçe’deki görev tanımım genişledi.

Gerek Türkiye Yelken Federasyonu’nda gerekse Kulübümüzde 20 yıla yaklaşan sportif kariyerimden elde ettiğim tecrübelerle Fenerbahçe’ye katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Görevler tanımlarım arasında yer alan yelken benim ilk göz ağrım diyebilirim. Yelken kariyerim 2000’li yılların başına dayanıyor.

Spor yöneticiliği kariyerim ise 2009 yılında Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde başladı.

Olimpiyat kafile liderliği dahil olmak üzere birçok farklı görevde çalıştım. Bu süreçte aile şirketimiz Rodopman A.Ş ile aralarında Fenerbahçeli yelkencilerin de olduğu birçok yelkenciye farklı boyutlarda sponsor olduk. 2015 yılında spor yöneticiliği kariyerimi farklı bir boyuta taşıyarak Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şube Sorumlusu olarak göreve geldim.

Bu dönemde planlı, programlı uzun vadeli düşünülmüş ve bilimsel gerçeğe oturmuş bir yol haritası çizdik. Yelken şubesini farklı sınıflara ayırdık; uluslararası arenada başarılarıyla tanınan antrenörlerle yoğun bir çalışma sürecine girdik.

Bu süreç sonunda da birçok ulusal ve uluslararası madalya ile kupayı kulübümüzün müzesine taşıdık.

Görev kapsamınızda yer alan Üye İlişkileri'ndeki çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Üye İlişkileri Departmanımız Başkanımız Ali Koç’un en önem verdiği konuların başında geliyor. Tüm odağımız “Üyeleriyle bağları çok güçlü bir Fenerbahçe” Onlarla daha yakın olmak, onların Fenerbahçe’ye daha yakın olması, aynı zamanda da gençlerin kulübümüze üye olarak dahil olması ana hedeflerimiz arasında. Bunun için çalışıyoruz.

Başkanımızın göreve gelmesiyle üyelerimiz için bir ilk olarak kurduğu Üye İlişkileri Departmanımızı daha da aktif hale getirdik ve daha fazlasını yapmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Üyelerimiz için daha dijital bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürürken, üyelerimizin görüşlerine göre birçok alanda yenilikleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de birçok yenilik ve fayda üyelerimizle buluşacak.

Fenerbahçe ailesinde üye ilişkilerinden sorumlu yönetici olmak benim için farklı bir tecrübe elbette. 10 yıllık kongre üyeliğim bana madalyonun her iki tarafındaki beklentileri anlamamda büyük bir rehber oldu diyebilirim.

Üye İlişkilerinde her bir üyemizin, taraftarımızın düşüncelerine değer veriyor ve tüm Fenerbahçelilerin fikrini önemsiyoruz.

Çünkü çok iyi biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz ve bu doğrultuda üyelerimiz, taraftarlarımız, sporcularımız, yönetim kurulu üyelerimizle hep beraber Fenerbahçe’nin başarısı için sinerji içerisindeyiz. 7’den 77’ye üyelerimizle, taraftarlarımızla kısacası sarı laciverte gönül veren herkesle Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü'nde neler yapıyorsunuz? Bu kulübün amacı ve katılım şartları nelerdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü, Fenerbahçe’nin gençlere verdiği önemin bir göstergesi diyebiliriz. Spor kulüpleri içerisinde kurulan ilk ve tek Çocuk ve Gençlik kulübü olma gibi bir özelliği de var.

Fenerbahçe’nin Cumhuriyet değerlerine verdiği önemi, topluma yarattığı katma değerleri, tarihini ve geleceğini yeni nesillere anlatmanın yolunun, gençleri süreçlere dahil etmek olduğu düşüncesi ile hareket ediyoruz.

2016 yılından bugüne, yeni nesilleri, çocukları ve gençleri Fenerbahçe ile buluşturuyor. Çocuk ve Gençlik Kulübü Fenerbahçemizin en genç, en dinç ve en tutkulu topluluğu diyebilirim.

Gençlik Kulübümüz ile 10 bin kişiyi aşan katılımcıyla 23 Nisan şenlikleri, yıl dönümü partileri, fikir alışveriş toplantıları, Anıtkabir ziyaretleri gibi birçok organizasyona imza attık. Daha çok çocuğumuzu ve gencimizi Fenerbahçe ile buluşturmak için organizasyonlarımız yeni dönemde de artarak devam edecek, buna inanıyorum.

Gençlik kulübümüz aynı zamanda Fenerbahçe’nin demokrasiye, temsiliyete verdiği önemin yansıması olarak seçimle göreve gelen gençlerden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimin ardından sevgili Efe Gürbüz kulübümüzün yeni başkanı seçildi.

Efe Gürbüz ve yürütme kuruluna yeni dönemlerinde başarılar dilerim. Önümüzdeki dönemde kulübümüzün Efe’nin başkanlığında fikirleri, önerileri ve projeleriyle Fenerbahçe’yi daha da ileriye taşımak için çalışacağına hiç şüphem yok.

Gençlerimiz “birlikte yönetme” modelini Başkanımız Ali Koç yönetimindeki benim de bir üyesi olduğum Yönetim Kurulu’muzdan örnek alıyor. Fenerbahçe sadece sahada değil, yönetimde de altyapıya önem veriyor ve geleceğin yöneticilerini, kongre üyelerini şimdiden Fenerbahçe ile buluşturuyor. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde bir çağrı yaptı ve Cumhuriyetin 100.yılında Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe dedi.

100. yıl hazırlıkları kapsamında 29 Ekim Cumartesi gün Bağdat Caddesinde yapılacak Fener Alayı’ndan bahseder misiniz?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar inanıyoruz ve bu değerleri yaşatmanın görevimiz olduğuna da inanıyoruz. Başkanımızın “Cumhuriyet”in Feneri Fenerbahçe” çağrısı da tamamen bu anlayışın bir sonucu.

Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla Cumhuriyet’in 100.yılı üzerine toplantılar fikir alışverişleri yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 7’den 77’ye kol kola omuz omuza tüm taraftarlarımızla, üyelerimizle bu gurur dolu tarihi yılda seneyi en coşkulu şekilde kutlayacağız ve pek çok adıma imza atacağız.

Bu doğrultuda Türkiye’nin en büyük spor kulübü olmanın sorumluluğuyla “CUMHURİYETİN FENERİYİZ” diyerek 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bağdat Caddesi’nde tüm üyelerimiz ve taraftarlarımızla buluşuyoruz. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, sporcularımızın da katılacağı Fener Alayı, stadımızın yanındaki fenerin aydınlatılmasıyla son bulacak. Bağdat Caddesi'nden Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gerçekleştireceğimiz, tarihe kazınacak yürüyüşümüze tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı davet ediyorum. Lütfen planlarını programlarını bu yürüyüşe katılacak şekilde yapsınlar. O gün binlerce taraftarımızla her yeri sarı laciverte boyayacağız.

Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı olarak seçilmek nasıldı?

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Efe Gürbüz; 'Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanlığı yıllardır hayalimdi. Son derece gönülden bağlı olduğum Kulübü’mde Başkan olarak seçilmem beni son derece mutlu etti. Her ay düzenli olarak yaptığımız toplantılar sonucunda etkinlik, organizasyon ve proje takvimlerimizi oluşturmaktayız. Bu süreçlerde de üyelerimizden gördüğümüz destek bizi yalnızca onurlandırmakla kalmadı, aynı zamanda önümüzdeki dönem boyunca Çocuk ve Gençlik Kulübü’nde başarabileceklerimiz adına bizi çok heyecanlandırdı.'

Görevinden bize biraz bahseder misin?

Yürütme Kurulumuz ve Komitelerimizle birlikte, üyelerimize nasıl yararlı olabileceğimiz hakkında çalışmalar yapıyoruz.

Başkan olarak tüm planlama ve organizasyonda öncülük yapmam ve Yönetim ve üyeler arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sağlamam gerekiyor. Kulübümüzün faydasına olacak projeler, etkinlikler ve örnek bireyler olmamız adına tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız.

Bu görevde olmak nasıl bir duygu?

Hep beraber gönül verdiğimiz Fenerbahçe’miz için Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün Başkanı olarak Fenerbahçe’yi ve gençleri temsil ediyor olmak beni çok şereflendiriyor. Türkiye’nin en büyük Gençlik kulübünde, FBSK ve tüm üyelerimizin sonsuz desteğini hissetmek beni bu döneme karşı fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kulübe ve üyelerimize karşı olan sorumluluklarımın önemini yadsıyamam. Fenerbahçe için bu denli büyük sorumluluklar taşıyor olmak benim için çok büyük bir onur.

Kulübümüzün Cumhuriyet’in 100.yıl ateşini yakacağı Bağdat Caddesi yürüyüşünde, 29 Ekim Cumartesi günü ben de orada olacağım. Tüm gençleri davet ediyorum.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nde görevleriniz nelerdir?

Ben Ela Naz Birdal 16 yaşındayım. FBÇGK Yürütme Kurulu üyesi olmakla beraber Sürdürülebilirlik Komitesi’nin başkanıyım ve 4 senedir kulüpte aktif olarak yer alıyorum. Bunun yanında Un Women ve Fridays For Future alanlarında iklim ve cinsiyet eşitsizliği için aktivizm yapıyorum.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yürütme kurulu üyeleri olarak görevlerimize ve üyelerimize çok bağlıyız. Yürütme kurulu üyeleri olarak üyelerimizle beraber proje ve etkinlikler üzerinde ekip olarak organize bir şekilde çalışıyoruz.

Eğitim, kültür ve sanat, sürdürülebilirlik ve iklim krizi, spor alanları altında açtığımız komitelerde projeler ve etkinlikler organize ediyoruz. İklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitim, forum ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapacağımız etkinlikler için çalışıyoruz ama her komitede ben değil biz odaklı çalışıyoruz çünkü HeForShe’nin manifestosunda geçen slogandaki gibi “Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?”

Bu görevde olmak nasıl bir duygu?

FBÇGK benim için sadece bir kulüp değil, yeni arkadaşlarla tanıştığım, aynı yolda yürüdüğüm, elimden tutan ve birbirimizi her an desteklediğimiz Yürütme Kurulu’ndaki arkadaşlarımla aile olduğum bir ev, çocuk ve gençlerle bir arada olduğumuz, sosyal fayda ve organizasyon alanlarında çalıştığımız bir çalışma sahası ve her an başka bir tecrübe tattığım bir evren.

Renklerine gönül verdiğim takımımız, Fenerbahçe’miz için birlikte yürek vermemiz beni daha çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Üyelerin ve Yürütme Kurulu’nun enerjisi beni daha da güçlendiriyor ve motivasyonumu arttırıyor. Hayatımda iyi ki yaptım dediğim şeylerden biri Fenerbahçe Gençlik Kulübü’nde olmak.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nde görevleriniz nelerdir?

Ben Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu üyesi Tolga Kaya. Kulübümüzde “Başkan Vekili” ve “Finans Komitesi Başkanı” görevlerini üstlenmekteyim. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu üyesi olmak beraberinde büyük sorumluluklar getiriyor. Bu sene de Fenerbahçe ve üyelerimizin bizden beklentisinin çok büyük olduğunun farkında olarak büyük bir iş gücü ile çalışıyoruz.

Yürütme Kurulu üyesi olmak yaptığımız büyük projelerden dolayı bir hayli yorucu olsa dahi projelerin bitiminde üyelerimizin kendilerine bir şeyler katarak güler yüzlerle ayrıldığını görmek bu yorgunluğu üstümüzden attırıyor. Özellikle başkanlık görevini üstlendiğim Finans Komitesi’nin her yapılan projenin gerçekleştirilme aşamasındaki bütçeleme konusuyla ilgilenmesi ve dolaylı olarak her projenin gerçekleştirilmesine büyük bir katkıda bulunması, proje fark etmeksizin, gençlerimize fayda sağladığımızı bizlere gösteriyor ve bu da bizi son derece mutlu ediyor. (Skorer)