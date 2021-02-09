Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş: ’Galatasaray riyakarlığı!’

Fenerbahçe Yöneticisi Kemal Danabaş, önceki gün Beyaz TV’ye bağlanarak ezeli rakipleri hakkında sert açıklamalar yaptı. Danabaş, “Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı ve şark kurnazlığı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray, yıllardır kaosla besleniyor” dedi. Sarı-Lacivertli Yönetici, Arda Turan’ın maçın ardından soyunma odasında ettiği küfürler nedeniyle ceza alması gerektiğini ve bunu takip edeckelerini söyledi.

‘Alınlarında Fenerbahçe yazmıyor!’

Kemal Danabaş, VAR kararlarının şampiyonluk yarışına etki ettiğini savundu. Danabaş, stattaki küfürler için ise, “Biz kim küfür ederse karşıyız. Fenerbahçeli sağlık çalışanlarının içeri alındığını biliyoruz. Ama kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor!” yorumunu yaptı.



