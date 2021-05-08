Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen: Dehşete düştüm

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında 29 Nisan’da oynanan lig maçı 0-0 sona ermişti. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında Valencia’nın düşürülmesi sonrası Yaşar Kemal Uğurlu’nun önce penaltı verip, sonra VAR’ın ofsayt uyarısıyla kararını iptal etmesi üzerine ‘kural hatası’ başvurusunda bulunmuştu. TFF dün bu başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen sert bir açıklama yaptı:

‘Tahkim’e başvuracağız’

“Çok üzgün ve kızgınım. Kararın gerekçesi geldi. MHK’nın gerekçesini okuduğumda dehşete düştüm. ‘Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil, hakem yorumu devreye girer’ demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. ‘Konu açık ofsayt’ diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Kuralı hâlâ bilmiyorsunuz. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Halimiz içler acısı. Tahkim Kurulu’na başvuracağız.”

‘Yabancı hakem gelsin’

“Fenerbahçe’nin en az 10-15 puanı hakem hatalarıyla alınmıştır. Hem de çok bariz hatalarla. Hem biz hem de taraftarlarımız dayanamayacak noktaya geldi. Böyle devam edecekse, gelecek sezon yabancı hakem gelsin.” Öte yandan Tahkim Kurulu’nun bugün Fenerbahçe’nin itirazını görüşmek için toplanacağı belirtildi.