Fenerbahçe yine geri döndü

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta mücadelesinde dün akşam Ülker Stadı’nda Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önündeki mücadeleye istekli başlayan Sarı- Lacivertliler, gol yollarında etkili olamadı, Cim Bom da skor bulma konusunda etkisiz kalınca oyunun ilk bölümü golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarının sonunda Hasan ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesi sebebiyle ikinci yarıya 10 kişi başlayan Kanarya, 66. dakikada Henry Onyekuru’nun golünün ardından 1-0 geriye düştü.

Bu kez Elmas...

Bu golün ardından rakip kaleye daha fazla yüklenen Fenerbahçe, 71. dakikada Nabil Dirar’ın pasında Elif Elmas’ın sayısıyla mücadeleye dengeyi getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kanarya, bir kez daha geriye düştüğü oyundan 1 puanla ayrılmasını bildi. Sarı-Lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırladığı müsabakada Kara Kartal’ın 40. dakikada Ryan Babel’in golüyle öne geçmesinin ardından rakibine 71’de Ayew’le karşılık vermişti.

3-0’dan geri dönmüştü

Ligin 11. haftasında Galatasaray’la Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede de 2-0’lık skorla geriye düşmüştü. Fenerbahçe; Ryan Donk ve Martin Linnes’in golleri sonrasında 49. dakikada 2- 0 geriye düşse de Mathieu Valbuena ve Jailson’un rakip fileleri havalandırmasıyla oyunu 2-2’ye getirmiş ve 1 puanı kapmıştı.

Ersun Yanal’ın öğrencileri bu sezonki bir başka derbide de geriden gelip puan kazanmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 23. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ise ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu 3 golle Dolmabahçe’den 1 puanla ayrılmayı başarmıştı.