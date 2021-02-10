Fenerbahçe yenildi, Christoph Daum paylaşım yaptı

Fenerbahçe, Ziraat türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendi, ortalık karıştı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından kupada da Başakşehir'e kaybedilmesi ve özellikle ilk yarıdaki oyunun vasatı aşamaması taraftarın sinirlerini adeta yerinden oynattı.

Sosyal medyada Erol Bulut'a çok sert eleştiriler yapılırken, bazıları ise görevden alınmasını talep ettiler.

Daum'dan paylaşım!

Fenerbahçe'de işler kötü gittiğinde en çok konuşulan isimlerden biri de Christoph Daum'dur. Alman teknik adam 2003/04 ve 2004/05 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005/2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü.Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel açıdan gösterdiği harika performansta başroldeki isimlerden biriydi.

Her dönem bazı taraftarların "Yeniden gel başımıza geç" dediği Daum da Instagram hesabından Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından "İkinci vatanım Türkiye" paylaşımı yaptı ve eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki eski bir fotoğrafını yayımladı.

4 senesi Fenerbahçe'de geçti

Daum 90'lı yıllarda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de çoğu zaman "İkinci vatanım Türkiye" sözünü söylüyordu. Alman teknik adam son olarak 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Türkiye Kupası'nı finalde, lig şampiyonluğunu da son maçta kaybetmişti. Bu sonuçların ardından da dönemin başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha Alman teknik adamla yolları ayırarak, sportif direktör Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapmıştı.

O dönem Daum'un Aykut Kocaman'la anlaşamadığına yönelik de birçok haber yapılmıştı.







