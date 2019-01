Spor Toto Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, sezonun flaş takımı olan ve 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler sahasında ligin 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulup ligdeki sıralamasını üst sıralara taşımak istiyor. Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Yeni transfer Moses yedek olarak kadroda bulunuyor. Ersun Yanal ise beklenen 11'in dışında Valbuena ile Jailson'u da yedek soyundurdu. Takımdan ayrılması gündemde olan Slimani de kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu

Son 13 maçtan 1’i kazanıldı

Süper Lig’deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003’te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor İstanbul fobisini yenmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de iyi bir çıkış yakalayan ve 18 haftalık süreçte 32 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de İstanbul’daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Medipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a 3-1, Galatasaray’a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.