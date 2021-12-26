Fenerbahçe , Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Sarı Lacivertli ekibin ilk golünü atan Filip Novak, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

91 gün sonra golle tanışan Çekyalı sol bek, 3 puanı hak ettiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

''Bugünün özelinde iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 3 puanı hak ettiğimizi de ifade edebilirim. Sezon ortasının son maçıydı. Bu yılın da son maçıydı. İkinci yarı daha çok savaşmamız gerekiyor.''

'Daha iyisini ortaya koyup savaşmamız lazım'

''Hedefimiz var, bu hedefe gitmek için ligin ikinci yarısında daha iyisini ortaya koyup savaşmamız lazım. Elde etmiş olduğumuz 3 puandan dolayı oldukça mutluyum. Kişisel olarak gol attığım için mutluyum ama benim açımdan daha önemlisi evimizde takım olarak 3 puanı elde etmekti. Dolayısıyla bu sonuçtan dolayı mutluyum.''







