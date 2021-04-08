Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 1-0 biten Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu. Son dakikalarda penaltılarının verilmediğini belirten Belözoğlu, "Fenerbahçe bir sezonda Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez" dedi.

"Fenerbahçe Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez"

Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya koyacak şekilde 5 puan kaybetmez. Oyunun memnun olduğum ve olmadığım tarafları var. Daha net oynamamız gerekirken oyuna zora soktuk. Pozisyonlara giren isteyen bir takım vardı. Pozisyonlara girdiğiniz zaman değerlendirmeniz lazım. Onu becerme noktasında zaafiyetlerimiz vardı. Genel anlamda baktığımız zaman Fenerbahçe, bir sezonda Yeni Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez.









"Net penaltımız verilmedi"

Şansa çok inanmam. Fırsat gelir ve onu değerlendirmeniz lazım. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Pozisyonda VAR'a gidilmemesi üzüntü verici. Üzüntülüyüz. Çok daha maç var. Herkes kaybedecek, biz yeterince kaybettik. Üzgün olduğumuzu söyledik. Yapmamız gereken ligin sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak. İsteyen ve arzulayan takım vardı onu belirteyim.