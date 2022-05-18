Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine ise devam edildi.

Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.



