Sarı-lacivertli ekipte beklenen isim Soldado takıma dönüyor. Galatasaray derbisinde aldığı ceza sebebiyle altı maçtır takımdan uzak kalan İspanyol futbolcunun cezası bitti.

Giresunspor ile oynanacak kupa rövanşında takıma dahil olacak Soldado'ya Teknik Direktör Ersun Yanal fazlasıyla güveniyor. Yanal, ikinci yarıyla birlikte Soldado'yu takımın ilk golcüsü yapmayı planlıyor. İspanyol futbolcu sezon başı Sportif Direktör Comolli tarafından küstürülmüştü. Bu nedenle toparlanması için biraz zamana ihtiyaç olduğu belirtilen Soldado'nun Giresunspor maçıyla beraber takıma adaptasyonu başlayacak.

(Milliyet)