Transferde gaza basan Kayserispor’dan bir önemli hamle daha... Son olarak Djedje ve Eray İşcan’a imza attıran Sarı-Kırmızılılar, dün de Fenerbahçe’nin Ümraniye’den geri aldığı Karahan Yasir Subaşı için kulübü Fenerbahçe ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Karahan, Kayserispor’a kiralanacak. Başarılı savunmacıyla bir yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe, genç savunmacıyı Ümraniyespor’a bonservisiyle verirken 1 milyon TL ödenirse geri alınır maddesi koydurmuştu.

Bu şekilde yeniden Fenerbahçe’ye imza atan Karahan Yasir, yeni sezonda kendisini Süper Lig’de Kayserispor formasıyla ispatlamaya çalışacak. Yasir’e satın alma opsiyonu da koyulacak.