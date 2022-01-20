Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Koç Aleksandar Djordjevic'in Covid-19'a yakalanması sonrası takımın başında yer alan yardımcı antrenör Goran Bjedov, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Maçın öneminin farkında olduklarını belirten Bjedov, "İki takım için de tuhaf bir maç olacak. İki taraf da çok fazla eksik oyuncuya sahip ve hangi isimlerin oynayabileceğini tam olarak bilemiyoruz. Biz büyük ihtimalle son lig karşılaşmamızdaki oyuncu grubumuzdan faydalanabileceğiz. Çok fazla eksik ismimiz var ancak bu maçın öneminin farkındayız. Galip gelebilmek için elimizden gelen her şeyi verebilmemiz gerekiyor. Bu maçla birlikte beş günde üç karşılaşmaya çıkmış olacağız, bu nedenle de enerjimizi toplayabilmek en önemli nokta olacaktır. Zalgiris özellikle ikili oyunlarda Kalnietis ve Lekavicius’un yaratıcılığıyla etkili olan bir ekip. Ulanovas iyi bir dönemden geçiyor ve Nebo da çember altında oldukça etkili. Galip gelebilmek için rakibimizin bu kozlarını durdurabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.