Fenerbahçe -Wolfsburg (CANLI)
Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu hazırlıkları kapmsanında 3. hazırlık maçına Avusturya'da Alman temsilcisi Wolfsburg karşısında çıkıyor. Sarı Lacivertliler'de yeni transferler Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç maça ilk 11'de başladı. 25'te Fenerbahçe Vedat Muriç'in attığı golle Wolfsburg karşısında 1-0 öne geçti. İkinci yarı başladı. Canlı aktarıyoruz.
Fenerbahçe dün geldiği Avusturya'da yağmurlu bir günde yaptığı antrenmanın ardından ayağının tozuyla ilk hazırlık maçına çıkıyor.
Rakip Alman temsilcisi Wolfsburg... Kanarya'da yeni transferler Max kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç ve Murat Sağlam ilk 11'de sahaya çıkıyor.
Maç başladı.
25' Fenerbahçe Vedat Muriç'in attığı golle Wolfsburg karşısında 1-0 öne geçti.
Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı frirkikte, Ozan Tufan kafayla doldurdu, Muriç ise arka direkte golü attı.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı.
Fenerbahçe'nin Wolfsburg maçı kadrosu:
İlk 11:
Harun, Serdar, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriç
Yedekler:
Oytun, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper, Frey, Allahyar