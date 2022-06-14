Fenerbahçe , Lincoln Henrique transferini bitirme aşamasına geldi. Yönetim şimdi gözünü listedeki diğer isimlere çevirdi. Savunmanın önü için düşünülen ilk oyuncu olan William Carvalho girişimlerine hız verildi. Real Betis ile sözleşmesinde son senesine giren Portekizli yıldız ile kurulan temasların ardından prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol ekibinden senelik net 1.6 milyon Euro kazanıyor. Carvalho’nun, Fenerbahçe’nin bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’luk 3 yıllık teklifine ‘Evet’ dediği belirtildi.

En fazla 6 milyon Euro

Real Betis, yapılan ilk görüşmelerde 8 milyon Euro’dan kapıyı açmıştı. YeşilBeyazlılar, bu rakamı aşağıya çekmedi. Fenerbahçe Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Sarı-Lacivertliler’in hedefi, uzun vadeli 6 milyon Euro ya da daha kısa sürede ödenecek şekilde 5 milyon Euro’ya işi bitirmek. Bunun için de pazarlıklara önümüzdeki günlerde hız verilecek.

Ceballos için satabilirler

Şu anda Portekiz Milli Takımı’nın kampında bulunan Carvalho, geleceğinin bir an önce netleşmesini bekliyor. Yıldız futbolcu, hemen ardından tatile çıkacak. Real Betis, Real Madrid’e 2017 yılında 16.5 milyon Euro’ya sattığı Dani Ceballos’u geri almanın hayalini kuruyor. Sportif direktör Antonio Cordon, İspanyol yıldızı çok istediklerini, ancak bu transfer için oyuncu satmaları gerektiğini açıklamıştı. Ceballos’un başka talipleri de olduğu için, Betis’in kısa sürede Carvalho konusunda son kararını vermesi bekleniyor.







