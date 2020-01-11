Fenerbahçe, 2. stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe hem Alanyaspor hem de kadrosuna katmak istediği Welinton ile görüştüğü ifade ediliyor. Alanya'nın, Welinton için 1.3 milyon Euro istediği, F.Bahçe'nin ise rakamı düşürmek istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun da F.Bahçe'de oynamak istediği ve bu isteğini kulübü Alanya'ya da ileteceği iddia edildi.

SAĞLAM VE İSTİKRARLI

Süper Lig'in en istikrarlı stoperlerinden birisi olan Welinton, 2017'den beri Alanya fodrması giyiyor. Brezilya U-20 formasını da 8 kez giydi.

Kaynak: Takvim