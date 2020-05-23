Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Sezon sonunda Şilili sağ beki Isla ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki Florent Hadergjonaj ile temasa geçti.

Bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield'de olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin istekli olduğu öğrenildi.

Vedat Muriç'in Kosova Milli Takımı'ndan kankası olan Hadergjonaj, bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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