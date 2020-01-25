Fenerbahçe ve Vedat Muriç'ten şut rekoru
Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maç boyunca etkili bir oyun sergilerken özellikle Vedat Muriç ve Tolga Ciğerci kaleyi en çok düşünen oyuncular oldu. Fenerbahçe sezonun en çok şut çektiği maçını oynadı.
Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi ve ev sahibi takım sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe toplam 29 şut çekti ve 9 kez isabet sağladı. Fenerbahçe'de kaleyi en çok düşünen oyuncular ise Vedat Muriç ve Tolga Ciğerci oldu. Sarı-lacivertli takım ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta bu kadar yüksek bir şut sayısına ulaştı.
Vedat Muriç maçı 9 şut ile Tolga Ciğerci ise 5 şut ile kapatırken Başakşehir takım halinde sadece 6 şut çekebildi.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru