Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi ve ev sahibi takım sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe toplam 29 şut çekti ve 9 kez isabet sağladı. Fenerbahçe'de kaleyi en çok düşünen oyuncular ise Vedat Muriç ve Tolga Ciğerci oldu. Sarı-lacivertli takım ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta bu kadar yüksek bir şut sayısına ulaştı.

Vedat Muriç maçı 9 şut ile Tolga Ciğerci ise 5 şut ile kapatırken Başakşehir takım halinde sadece 6 şut çekebildi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



