Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor’da katıldığı yayında gündemi değerlendirdi. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün listesinde olan futbolcusu Alassane Ndao hakkında konuşan Hurma şu bilgiyi verdi:

'Ndao başka takıma gidecek'

“Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı."

'Ndao'ya Türkiye'den teklif yok'

Futbolcusuna Türkiye'den teklif olmadığını vurgulayan Hurma, “Bazen 10 milyonu getiren de alamayabilir, bazen 300 bin Euro getiren alır. Geçtiğimiz sezon başında biri 500 bin Euro verseler, ben Ndao'yu satabilirdim çünkü çok ihtiyacım vardı" dedi.

'Biglia'yı satmak için almadım'

Ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen Lucas Biglia’nun durumunu değerlendiren Süleyman Hurma şöyle konuştu: "Biglia 18 milyon Euro bonservis bedeline Milan'a transfer oldu. Her maç 13 kilometre üzerinde koşuyor, onu satmak için almadım. Durmak istediği sürece kulübümüzde durur. Bir para talebim yok, alacağım büyük bir para da yok.

'Türkiye'nin en iyi orta sahası Biglia'dır'

‘Biglia 35 yaşında’ diye yazıyorlar, Türkiye'nin tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta Atiba olmadığında seviniyoruz. Burak Lille'de şampiyon oldu, Biglia'dan büyük. Oyuncu ne durumda, onu bilmek lazım. İnşallah Biglia'yı mutlu ederiz, elimizde durur.”

'Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor sordu'

Karagümrük Başkanı, Biglia’nın transferi konusunda son olarak, “Opsiyonu kullandık. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu" ifadelerini kullandı.

'Borini Karagümrük'te kalmak istedi'

Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer yıldızı Fabio Borini için de görüşlerini açıklayan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında, proje beni çok etkiledi dedi” yorumunda bulundu.

'Ademi Fenerbahçe'ye dönecek'

Süleyman Hurma’nın açıklamalarından diğer satırbaşları ise şöyle:

"Kemal Ademi'yi kiralık almıştık zaten. Ademi'nin iyi oyuncu olduğunu düşünüyordum, katkı sağlar diye düşündük ama doku uymadı. İnşallah Fenerbahçe'ye döndüğünde başarılı olur.

'Fatih Kurucuk ayrıldı'

Fatih Kurucuk sözleşmesini uzatmadı. Zukanovic ile Roco'dan fırsat buldukça oynadı. Son haftalarda daha fazla oynayabilirdi, Kovid'den dönemedi. Gönlümüz, 2. Lig’den bu yana taşıdığımız oyuncuyla mukavele uzatmaktı ama beceremedik. Beceremediğimiz için saygı duymak gerekir, bizim oyuncumuz değil artık.

'Amrabat deliye dönmüştü'

Oyuncular büyük takımdan teklif gelince durmak istemez. Geçmişte Amrabat deliye döndü, kadro dışı bırakmak zorunda kaldık, gitmek istiyor, büyük takımda olmak istiyor. Doğal olarak insan duygularının bir sonucu bu."