Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan flaş 3 Temmuz açıklamaları

Saatelerin gece 00.00'ı göstermesinin ardından Fenerbahçe ev Trabzonspor'dan aynı anda 3 Temmuz açıklamaları geldi.

03 Temmuz 2019, Çarşamba 00:11 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan flaş 3 Temmuz açıklamaları

3 Temmuz 2011'de başlatılan dönemin Şike Operasyonu, bugünün ise "Şike Kumpası" olarak belirtilen olayları yıllar sonra tartışılmaya devam ediyor. 

Gece saatler 00:00'ı gösterdiğinde o dönemin karşı karşıya gelen iki külübü aynı anda paylaşımda bulundular. 

Fenerbahçe'den gelen açıklamada "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar #YaşaFenerbahçe" denilirken, 

Trabzonspor tarafında hem ingilizce hem Türkçe olarak 

"So, it's time to speak up once again! 

The “immaculate” champion of the 2010-2011 season is Trabzonspor!

O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun “tertemiz” şampiyonu Trabzonspor!

#JusticeforTrabzonspor

#SeneHep2011 @FIFAcom" 

açıklaması yapıldı. 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...