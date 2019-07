3 Temmuz 2011'de başlatılan dönemin Şike Operasyonu, bugünün ise "Şike Kumpası" olarak belirtilen olayları yıllar sonra tartışılmaya devam ediyor.

Gece saatler 00:00'ı gösterdiğinde o dönemin karşı karşıya gelen iki külübü aynı anda paylaşımda bulundular.

Fenerbahçe'den gelen açıklamada "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar #YaşaFenerbahçe" denilirken,

Trabzonspor tarafında hem ingilizce hem Türkçe olarak

"So, it's time to speak up once again!

The “immaculate” champion of the 2010-2011 season is Trabzonspor!

O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun “tertemiz” şampiyonu Trabzonspor!

#JusticeforTrabzonspor

#SeneHep2011 @FIFAcom"

açıklaması yapıldı.