Fenerbahçe ve PSG'nin Blaise Matuidi savaşı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Blaise Matuidi için PSG'nin de devreye girdiği ve iki kulüp arasında ciddi bir transfer savaşı yaşandığı belirtildi.

11 Kasım 2019, Pazartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve PSG'nin Blaise Matuidi savaşı

Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi ve Fenerbahçe iddiaları her geçen gün güçleniyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre; Sarı Lacivertliler Matuidi transferi için Juventus'la sürekli görüşme halinde ancak yıldız orta saha oyuncusuna ülkesinden de bir dev talip oldu; Paris Saint Germain...

Form ve sakatlık durumu takip ettiriliyor

PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun eski oyuncuları Matuidi için devreye girdiği ve bu transferi çok istediği belirtildi. Leonardo'nun 32 yaşındaki orta sahanın form ve sakatlık durumunu sürekli takip ettirdiği ve Fransız yıldızı gelecek sezondan itibaren Paris'te görmek istediği aktarıldı.

"Büyük teklif yapılacak"

Hbaerde ayrıca Matuidi için hem PSG hem de Fenerbahçe'nin büyük bir teklif yapacağı da yazıldı. Fransız oyuncunun Juventus'la olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona eriyor. Bosman kuralı gereği Matuidi sözleşmesinin bitmesinden 6 ay önce bitiş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla sözleşme imzalayabilir.

Milan karşısında ilk 11'de

Matuidi bu sezon Juventus formasıyla 14 maça çıktı ve 1 gol attı. Yıldız isim dün takımının Milan karşısındaki maçında sahaya ilk 11'de çıkarken 70. dakikada sakatlanarak yerini Adrien Rabiot'ya bıraktı.

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