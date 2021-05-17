Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7-27 Haziran’da İspanya ile Fransa’nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada yer alacak ay-yıldızlılar, çalışmalarına devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde final serisinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray’da forma giyen oyuncular da milli takım kampına dahil oldu.

Milliler, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü Sırbistan’a gidecek. Ay-yıldızlılar, 20 ve 21 Mayıs’ta Sırbistan ile ikili temas karşılaşmaları oynayacak.

Sırbistan’da maçların ardından Türkiye’de de iki hazırlık maçı yapacak milliler, 25 Mayıs’ta saat 19.00’da Belarus ile 27 Mayıs’ta ise saat 16.00’da Rusya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonası’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu’nda yer alacak ve maçlarını Fransa’nın Strasbourg kentinde oynayacak olan A Milli Takım, 17 Haziran Perşembe günü ilk maçında TSİ 19.00’da Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü Bosna Hersek ile TSİ 13.00’te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da Belçika ile mücadele edecek. (AA)