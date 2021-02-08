Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş ve Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay, Beyaz Futbol kanalında Derin Futbol programına telefonla bağlandılar ve çok sert açıklamalarda bulundular. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, tribünden edilen küfürleri Galatasaraylıların tahrik ettiklerini belirtirken, soyunma odasında küfürlü tezahüratları ortaya çıkan Arda Turan'ın da ceza alması gerektiğini belirtti.

Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ise, Arda Turan'ın sözlerinin özel bir ortamda söylendiğini söyledi ve "Arda'nın söylediklerinin yaptığının karşılığı yok. Orası mahrem bir yer" dedi.

İki yöneticinin açıklamaları şu şekilde:

Kemal Danabaş: Riyakarlık!

Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi bin 295 kişidir. Tribündeki insanları, saha içindeki davranışlarıyla küfre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini tespit ettik. Arda Turan'ın soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız.

Yusuf Günay: Yenilginin verdiği psikolojik bir durum

Türkiye'nin büyük bir camiasını temsil eden yöneticiye bunu yakıştıramadım. Biz yöneticiler sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde, sporun barış ve kardeşlik içinde yürütüldüğünü göremeyiz. Fenerbahçe'yi anlayabiliyorum, yenilginin verdiği psikolojik bir durum var ama biz sabırlı olacağız, dikkat edeceğiz. Arda'nın söylediklerinin yaptığının karşılığı yok. Orası mahrem bir yer