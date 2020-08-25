Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferleri heyecanlandırdı!
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui ve Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül attıkları harika gollerle hazırlık kampında göz doldurdu. Mohamed Elneny ve Mario Lemina'nın gündeme damga vuran paylaşımları neler? Diagne yine ne yaptı da olay oldu? Ronaldo'nun yeni rekoru ne oldu? Hepsi ve daha fazlası bu videoda sizlerle buluşuyor!
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