Süper Lig'in iki devi, Rusya Milli Takımı forması da giyen Fedor Smolov'un peşine düştü. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Feodor Smolov'un Rusya Premier Lig'deki en iyi anları...





FEDOR SMOLOV KİMDİR?

9 Şubat 1990 tarihinde Rusya'nın Saratov şehrinde dünyaya gelen Fedor Somolov, 1.86 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Kariyerine Saturn-Master Egorjevsk takımında başlayan Somolov, daha sonra sırasıyla; Dinamo Moskova II, Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzi Maçkala, Ural Yekaterinburg, FK Krasnodar, Lokomotif Moskova ve Celta Vigo da oynadı.





Fedor Somolov, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 5 gol kaydetti ve 4 asiste imza attı.