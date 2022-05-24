Atletico Madrid ile biten sözleşmesi nedeniyle taraftarlarla vedalaşarak takımdan ayrılan Luis Suarez'in yeni durağı merak ediliyor. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın ilgilendiği belirtilen Uruguaylı golcü, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cadena Ser'de El Larguero'ya konuşan 35 yaşındaki forvet, "Atletico ile vedalaşmam çok duygusaldı. İnsanların sevgisi, bu iki yılda yaptıklarıma verdikleri değeri gösteriyordu" dedi.

Transfer durumuna da değinen Suarez, "İnanın gelecek sezon nerede oynayacağıma karar vermedim. Birçok teklif aldım. Arjantin, Brezilya ve Meksika'dan olanlar vardı ama rekabetçi bir seviyede oynamak istiyorum. Avrupa futboluna odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.