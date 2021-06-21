Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için İtalyan ekibi Lazio, devreye girdi.

Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtilti.



