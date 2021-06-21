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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Van Aanholt için Lazio devrede

Sözleşmesinin bittiği Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a İtalyan ekibi Lazio talip oldu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Van Aanholt için Lazio devrede

Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için İtalyan ekibi Lazio, devreye girdi.

Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtilti.  


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