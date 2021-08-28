Türk genç yıldızlar Avrupa kupalarındaki performanslarıyla kendilerini göstererek, “Gelecekte bizi daha çok konuşacaksınız” mesajını net şekilde verdi. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın genç yıldızları henüz sezon başı olmasına rağmen şimdiden göze girmeyi başardı.

Altyapılarından yıldız futbolcu yetiştiremediği için ağır eleştirilere uğrayan Fenerbahçe’den başlayacak olursak... Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler’den sonra önceki gün de Fatih Yiğit Şanlıtürk’ün vitrine çıkması camiada sevinçle karşılandı.

ARDA'YI PEKMEZCİ KEŞFETTİ

Scout ekiplerinin taraması sırasında Serhat Pekmezci’nin Gençlerbirliği'nde ve 14 yaşında keşfederek F.Bahçe’ye kazandırdığı Arda Güler’e üst yapıyla koordineli olarak mentor, psikolojik destekler sunuldu.

MUHAMMED BEDELSİZ ALINDI

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise her gittiği takımda memleketi Rize’nin plakası olan 53’ü giyiyor. Güçlü ve hızlı. Futbola 2011’de Rize Özel İdarespor’da başladı. 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda 3 kez forma giymeyi başardı.

HER ŞEY FATİH TERİM'İN SÖZÜYLE BAŞLADI

Galatasaray’da kadrosunu gençleştirme kararı alan ve Kasım 2019’da ‘Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız’ ifadesini kullanan Fatih Terim bu söylemini resmen eyleme döktü. Bu sezon transferlerin yaş ortalaması sadece 22! Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu’na şans verip A Milli Takım’a kadar yükselmesinde önemli etkisi olan Terim’in vitrine çıkardığı yeni genç isim ise Barış Alper Yılmaz...

Terim, “Gençler için bir sabır gösterelim. Ben onlara güveniyor ve inanıyorum. Onları kazanmam için taraftarın da toleranslı olması çok önemli. Ben gençlere hep güvendim. Allah beni de onları da mahcup etmedi” demişti.

PEREIRA FENERBAHÇE'DE VİZYON DEĞİŞTİRİYOR

Vitor Pereira’nın 16 yaşındaki Arda Güler’e, 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk’e 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya’ya forma vermesinin F.Bahçe’de zihniyet devriminin ipuçları olduğuna dikkat çeken altyapı uzmanları “F.Bahçe geçmişte star, pahalı oyuncuları transfer etmeyi tercih eden bir takımken, bu sezon ilk kez bir plan geliştiriyor. Pereira, Arda’da o ışığı görmese forma vermezdi” dedi.

Dereağzı Tesisleri’nde 10 kategoride, 30 teknik adamdan eğitim alan 300 çocuk, Muhammed’in Fatih’in attığı gollerle, Arda’nın gösterdiği alkışlık performansla yarına umutla bakıp, F.Bahçe’nin gelecekteki yıldızı olmanın hayallerini kurar hale geldiler. Tesislerde her takım 2 teknik adam, 1 kaleci antrenöründen eğitim alırken, 1 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 aile danışmanı, 1 diyetisyen, 1 mentor de geleceğin yıldızlarını yetiştirme mücadelesi veriyor. (Hürriyet)