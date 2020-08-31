Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe , ezeli rakibine transfer çalımı atarak 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Galatasaray ile ön protokol imzalayan fakat ardından çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Emre Belözoğlu'nun da devreye girmesiyle Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasını giydi. Transfer döneminde ezeli rakiplerinde karşı karşıya geldiği bir başka isim ise Emre Kılınç oldu. Galatasaray'ın daha önceden anlaşma sağladığı Emre Kılınç için Fenerbahçe de devreye girmiş fakat genç oyuncu Galatasaray'ı tercih etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi. O isim Belhanda... Galatasaray’da Younes Belhanda’nın gidişi Giuliano’ya bağlı. Fenerbahçe’ye dönme olasılığı bulunan Brezilyalı yıldızın ayrılması durumunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın Belhanda’yı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Bu transferdeki kritik nokta ise her iki futbolcunun menajerinin de aynı isim olması: William D’Avila...

Ünlü menajerin Al Nassr ile 1 sene sözleşmesi bulunan Giuliano’nun Fenerbahçe’ye imza atması durumunda yine Galatasaray ile 1 sene daha kontratı kalan Belhanda’yı Suudi Arabistan’a götüreceği belirtildi. Suudi temsilcisinin Giuliano’nun çıkışına ancak bu şekilde onay verdiği ve böyle bir formülün bütün tarafları memnun edeceği bildirildi.

Menajer D’Avila, Giuliano’nun 2 sene önce Fenerbahçe’den Al Nassr’a 10.5 milyon euroya satılmasında başroldeki isimdi. Galatasaray’ın bu nedenle Giuliano’ya göre planlarını yaptığı kaydedildi.

S.Arabistan’da transfer sezonunun 1 Eylül itibariyle açılacak olması da yine bu büyük operasyon için belirleyici olacak.

Galatasaray, Belhanda’yı Suudi ekibine göndererek hem 3 milyon 350 bin euroluk maaş yükünden kurtulacak hem de 3-4 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek. (Skorer)