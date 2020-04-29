Transferde son yıllarda büyük bir savaş içine giren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu transfer döneminde de kılıçları çekti. Galatasaray iki sezon önce Fenerbahçe'yle girdiği Emre Akbaba yarışında mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Kosovalı golcü Vedat Muriç'i deyim yerindeyse Aslan'ın ağzından kapmış ve ezeli rakibinden rövanşı almıştı.

İki ekip bu kez de Sivasspor'un yerli yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için amansız bir yarışa girdi.

İlgili Haberler Haftanın en çok konuşulan 8 paylaşımı!









Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi. Hem Emre Kılınç hem de Mert Hakan'ın menajeriyle görüşme yapan Sarı-Lacivertliler anlaşma zemini aramaya başladı.

Galatasaray cephesi transferden emin

Yaşanan gelişmelere rağmen Galatasaray cephesi ise kendinden son derece emin. Sarı-kırmızılı yöneticilerin yakın çevreleriyle yaptığı görüşmelerde iki yıldızın da Galatasaray'a imza atacaklarından emin olduklarını söyledikleri öğrenildi. Yöneticilerin yakın çevrelerine, "Hiçbir sıkıntı yok. Emre ve Mert Hakan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek. Herkes bu konuda rahat olsun" diye konuştukları belirtildi.



