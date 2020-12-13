İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Javier Pastore transferin de günmini oluşturacak gibi gözüküyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray , Roma forması giyen Javier Pastore'nin menajerinden oyuncu hakkında bilgi istedi.

Ara transfer döneminde yine yoğun saatler yaşayacak gibi gözüken iki ezeli rakip Arjantinli futbolcu için şimdiden gündem yoklamaya başladı. 31 yaşındaki Tangocu'nun ise nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.







