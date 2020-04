Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sanal maçlar bir hayli ilgi görmeye başladı. Büyük kulüpler de bu işin içerisinde yer alamaya devam ediyor. 11'e 11 sanal maçların düzenlendiği Pro Elite League, şu aralar bir hayli revaçta. Peki bu Pro Elit League nedir?, Kuralları nelerdir? Nasıl yayıncılık kuralları vardır? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Takım uygunluğu

PEL organizasyonlarında yer almak için PEL yönetiminin belirlediği şartları yerine getirmiş olmanız ve resmi sözleşmeye imza atmış olmanız gerekmektedir. PEL yönetimi tarafından uygun görülmeyen takımlar PEL organizasyonlarında yer alamamaktadır.

Oyuncu uygunluğu

Oyuncu bir PS4 sistemine erişebiliyor veya sahip olmalı; Play Station™ Network üzerinde bir hesaba (“PSN Account”) ve atanmış bir PSN ID’ ye sahip olmalı; Play Station™ Plus’ a aktif bir üyeliği olmalı; Geçerli bir Electronic Arts hesabına (“EA Account”) sahip olmalıdır.

Lig yapısı

Lig her sene 2 sezon olarak gerçekleşir ve yeni FIFA oyunu çıkmasıyla Kasım ayı ilk haftasında ilk sezon başlar. Lig 18-20 takımdan oluşur. Karşılaşmalar rövanşlı olarak iki yarı şeklinde hazırlanan fikstürü takiben oynanır. Haftada 2 karşılaşma yapılacaktır. Karşılaşmalar cuma ve cumartesi günleri saat 23:00-23:30‘ dur. Tüm sezonun fikstürü ligin düzenlendiği sitede açıklanmıştır. Her yayın günü 2’şer karşılaşma canlı ve spikerli olarak yayınlanacaktır. Lig kupası ve sezonun süper kupası organize edilecek ve bu organizasyonlar sezon içerisinde bilahare takımlara bilgilendirme yapılacaktır.

Kuralları

Kulüpler kadrolarında maksimum 21 oyuncu alabilir. Takım kaptanları takım kadrosu isim soy isim ve PSN ID listesini yönetime belirtilen transfer dönemi sonuna kadar belirtilen yolla (Discord sunucusundaki ilgili kanala) yazılı olarak liste şeklinde bildirmelidir. Takım kadrosundaki oyuncular mutlaka ligin kurulduğu internet sitesi www.proeliteleague.org PSN ismiyle üye olup takıma istek atmalı ve takım sorumluları oyuncuları takım listesine dahil etmelidir. Transfer dönemi sonunda yönetime takımların son olarak ilettiği yazılı oyuncu listesinde bildirilen PSN ID harici diğer oyuncular takımdan çıkartılacak ve sistem transfer oyuncu eklemesine kapatılacaktır. Takımlar kadrolarında yer almayan oyuncuları oynatamaz, bunun ihlali gerçekleştiğinde rakip takım kaptanı maç içerisinden video şeklinde görüntü almalı ve lig sorumlusuna iletmelidir. Lig sorumluları bu ihlali yapan takım kaptanıyla görüşme yaptıktan sonra sistemden yada yönetimden kaynaklanan bir sorun olmadığı sürece maç 3-0 hükmen olarak tescil edilecektir. Transfer dönemi haricinde oyuncular neden ne olursa olsun PSN ID değiştiremez. PSN ID ‘sini değiştiren kişi ilk transfer dönemi açılana kadar oynayamaz. PSN ID değişiklikleri devre arası ve sezon sonu transfer dönemleri açıkken yapılabilir. PSN ID sinin şifresini unutan yada çaldıran kişiler yönetim onayıyla yeni bir hesapla katılabilir fakat bu hesapta açılan oyuncu profil görüntüsü mutlaka yönetime iletilmeli ve oynadığı maç sayısı 0 olmalıdır. Pro Elite League’ de yer alan oyuncular Pro Elite League dışında sadece kadrosunda bulunduğu Pro Elite League takımının TPL takımı varsa o takımda eğer TPL takımı yoksa herhangi bir TPL takımının kadrosunda yer alabilir. Bunun dışında Yurtiçi hiçbir organizasyon ve ligde yer alamaz. Bunun tespiti halinde oyuncu Pro Elite League’de bir sezon oynamama cezası alır.

Yönetim tarafından bildirilen canlı anlatımlı olarak yayınlanacak karşılaşmalarda ise canlı yayının alınacağı yayın linkinin mutlaka yayın linkleri bölümüne en az 20dk öncesinden iletilmesi gerekli ve canlı yayın hazırlığına yardımcı olması gereklidir. Canlı yayın için istenen ses, müzik ayarları aşağıdaki görsellerde mevcuttur. Ayarlarınızı canlı yayın öncesinde gösterilen şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Haftanın canlı yayın maçları her hafta açıklanacak. Bu durumda takımlardan birisi müsabaka günü yayın açamayacağını bildirirse diğer takımdan 2 kişiden yayın garantisi istenecektir. Verilememesi durumunda o haftanın canlı yayın karşılaşması fikstüre uygun bir müsabakayla değiştirilecektir. Yayın gününe kadar takımlar bilgi vermez ve müsabaka öncesinde yayın açılamayacağı iletilirse yönetim tarafından ilgili takım ya da takımlara yaptırım uygulanacaktır. Yayınlar minimum 720p kalitede açılmalıdır.

Maç kuralları

Maçlarda sahaya çıkan minimum oyuncu sayısı 11’dir. Ancak farklı sebeplerden dolayı 11 kişi çıkartamayan bir takım rakibiyle konuşup, rakibinin onay vermesi halinde maçı oynayabilir. Eğer rakibi onay vermiyor ise, rakibinin uygun gördüğü (gerekçesi ve belirlenen zaman lig sorumlusuna bildirilmek kaydıyla) başka bir gün ve saatte (aynı hafta içerisinde) maçı oynamak zorundadır. Belirlenen gün ve saatte yine 11 kişi olarak sahaya çıkamadığı takdirde rakibi yine onay vermezse 3-0 hükmen aleyhinde tescil edilecektir. Bu durum ilk seferinde cezaya tabi tutulmaz. Bundan sonra tekrarlanan her seferde -1 puan silme cezası uygulanır. Bekletilen takım kendi seçeceği gün ve saati yönetime bildirmelidir. Oyun içerisinde kaleci eşofmanı ve kaskı ile oyuncu yer alması kesinlikle yasaktır. Bunun haricinde oyunun verdiği her şey serbesttir. Maç esnasında veya maç sonrasında karşı rakibe kural hatası yaptınız hükmen talebimiz var gibi söylemlerde bulunmak yasaktır. Maçta kural hatası olduğunu düşünüyorsanız bunu maçı oynadıktan sonra lig sorumlusuna iletmeniz gereklidir. Nasıl olsa hükmen alıyoruz düşüncesiyle maçı bırakmak yanlıştır rakibin emeğine saygı gösterme zorunluluğunuz vardır. Kural hatası talebinizi lig sorumlusuna ileterek yönetim tarafından alınacak kararı beklemelisiniz. Bağlantı sorunları v.b sebeplerden dolayı bir takımın oyuncusu düşmesi halinde maç dakikasına göre 10.dakikaya kadar bir takım maçtan çıkabilir. Bu hakkı bir takım bir karşılaşmada sadece 2 kez kullanabilir. Ancak 2 kez bu hakkı kullanan takım bir daha sebep ne olursa olsun bir daha maçtan çıkamaz. 3.kez maçtan çıkan takıma aleyhinde 3-0 maç hükmen tescil edilir. Bundan sonra tekrarlanan her seferde -1 puan silme cezası uygulanır. 10.dakikaya kadar maçtan çıkan takım bu zaman dilimi içerisinde gol ya da goller atmış ise yeni başlayacak olan maçta golü geçerli olmaz ve 0-0’dan başlar. Ancak 10.dakikaya kadar atılan gol ya da goller maçtan çıkmayan takıma ait ise yeni başlayan karşılaşmada skor kaldığı yerden devam edecektir. Gol ya da gollerin ispatı için takım kaptanı maç içerisinden video şeklinde görüntü almalı ve lig sorumlusuna iletmelidir. Maçtan çıkan takımın herhangi bir oyuncusu kırmızı kart görmesi durumunda takım maçtan kesinlikle çıkamaz.