Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Diogo Leite rekabeti
Son dakika transfer haberi...Portekiz basını Porto’nun 23 yaşındaki stoperi Diogo Leite için Fenerbahçe ile Galatasaray’ın rakabet halinde olduğunu iddia etti. 23 yaşındaki Diogo Leite, Portekiz Milli Takımı'nın alt kategorilerinde toplam 72 kez milli formayı giydi.
Sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre iki kulüp Portekiz'de aynı isim için devreye girdiler.
İki takımın da Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendikleri belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sezonu Braga'da kiralık geçiren Diogo Leite, Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var.
Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Leite ile yolların ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar. (Takvim)