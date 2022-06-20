Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Diogo Leite rekabeti

Sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre iki kulüp Portekiz'de aynı isim için devreye girdiler.

İki takımın da Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendikleri belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sezonu Braga'da kiralık geçiren Diogo Leite, Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var.

Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Leite ile yolların ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar. (Takvim)